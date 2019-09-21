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فيديو.. لحظة إعادة الشرطة لطفل مختطف بسوهاج.. دموع الأب وزغاريد الأم

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:54 م
فيديو.. لحظة إعادة الشرطة لطفل مختطف بسوهاج.. دموع الأب وزغاريد الأم الطفل عقب عودته وفرحة أهله به
كتب محمود عبد الراضي

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"زغاريد" وأفراح إنطلقت في سوهاج، عقب إعادة الشرطة طفل اختطفه مجموعة من الأشخاص لمساومة أسرته على المال.
 
وفي مشهد إنساني، انتظرت أسرة الطفل بمحيط قسم الشرطة ولدى دخول "البوكس" المكان وبرفقة الضباط الطفل المختطف عقب تحريره، أسرع والديه باحتضانه وسالت دموع الفرح، ودوت الزغاريد.
 
وقال والد الطفل: "كل الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة بسوهاج اللي رجعوا ليا ضنايا من تاني..ربنا يبارك فيهم".
 
تلقى مركز المراغة بأمن سوهاج بلاغاً من "مدحت.ف" 37 سنة، عامل مقيم بناحية بهاليل الجزيرة دائرة المركز بتوجه إبن شقيقة "جرجس.و" 14 سنة، طالب مقيم بذات الناحية، لتوصيل إحدى السيدات لقرية الشيخ يوسف دائرة المركز بالتوكتوك قيادته " ملك والد الطالب  "فكهاني" عقب شرائها كمية من الفاكهة من الأخير، وتلقى والد الطالب إتصال هاتفى من مجهول طلب خلاله المتصل مبلغ 3 مليون جنية كفدية لإطلاق سراحة.
 
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد عبد الحميد أبو موسى عن تحديد مرتكبى الواقعة  " همام .م" وشهرته "وليد " 37 سنة، حاصل على دبلوم"، و"فايد.غ" شهرته "مينا " ميكانيكى، و"أحمد.ع" عامل ـ محكوم عليه بالحبس شهر فى القضية رقم 3783/2018 جنح مركز صدفا " مخدرات"، و"أحمد.ع" عامل ـ محكوم علية بالحبس 4 شهور فى القضيتين رقمى 936/2016 , 4235/2013 " تبديد ’ إصابة خطأ  مقيمين دائرة مركز صدفا بأسيوط، و" ناصر.ع" عامل والسابق إتهامه فى قضية ضرب بمركز المراغة ، و" أحمد.ع" ، و" غازى.هـ" عامل والسابق إتهامة فى قضية " مخدرات " بمركز المراغة والمحكوم عليه بالحبس 3 شهور فى القضية رقم 4540/2016 " تبديد"، و" شريهان.ص" ربة منزل مقيمة بدائرة مركز طما".
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إداراتى البحث بأمنى " سوهاج واسيوط " أسفرت عن ضبطهم جميعاً و بمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى يتزعمة الول حيث إتفقوا على إستدراج المجنى عليه وإختطافه بقصد الحصول على مبلغ الفدية لعلمهم بثراء والده، وعقدوا العزم على التخلص منه بقتلة فى حالة عدم دفع المبلغ المالى، وفى سبيل تنفيذ مخططهم قامت الأخيرة باستدراجة بالتوك توك قيادته بزعم توصيلها لناحية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة، وعقب وصولهما كان فى انتظارهما باقى المتهمين، حيث قاموا بالسيطرة عليه وإيقاقه واحتجازة بمسكن المتهم الأول بناحية البربا دائرة مركز صدفا بأسيوط، وتم تحرير المختطف وضبط التوك توك قيادته بإرشاد المتهمين.

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