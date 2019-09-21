صور وفيديو.. تلال قمامة داخل مجمع حكومى فى بلبيس الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

عبرأهالى مدينة بلبيس بالشرقية، عن غضبهم بسبب انتشار القمامة فى الشوارع والتى وصلت الى مقار الحكومية أيضا ،التى تراكمت فى شكل تلال وأوراق حكومية .

فبداخل مبنى مجمع المصالح والمكون من أربعة طوابق ويضم "مكتب تأمينات اجتماعية، مكتب العمل ، مكتب السلامة الصحة المهنية " و يتردد عليه مئات المواطنين يوجد غرفة مجمع بها تلال للقمامة متراكم منذ فترة طويلة، لمخلفات المكاتب الحكومية و البوفية.

من جانبه أفاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه سيكلف العميد حاتم السبع رئيس المدنية بالانتقال مجمع المصالح ورفع تقرير للاتخاذ ما يلزم من إجراء والتخلص من هذة القمامة .

فى السياق ذاته ، أكد المحافظ الانتهاء من رفع 768 طن قمامة ومخلفات بالإضافة إلى دهان 3182 متر بلدورة وسور، وتهذيب 362 شجرة، وصيانة ودهان 377 عمود كهرباء وذلك تنفيذاً لحملة النظافة والتجميل الموحدة التى انطلقت على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

تحت إشراف ومتابعه اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد وذلك تزامناً مع إحتفالات المحافظة بعيدها القومى لإعادة الوجة الجمالى والحضارى للمدينة، وذلك بالتعاون بين إدارة النظافة والتجميل بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء و شملت أعمال رفع القمامة والسفوحة من على جانبى الشوارع ودهان البلدورات والأسوار وصيانة الأعمدة وزراعة الأشجار لإعادة الطابع الحضارى لمدن المحافظة.



