صور.. هدوء فى شوارع وميادين محافظة بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شهدت شوارع وميادين بورسعيد هدوءا تاما، عكس ما تداولته بعض المواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، التى تبث أخبارا كاذبة لإثارة الرأى العام.

كما شهد ميدان الشهداء والحدائق العامة خروج العديد من الأسر إلى المنتزهات العامة والممشى السياحى ومرفق المعديات يشهد هدوء تام.

جدير بالذكر أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تبث من تركيا، بالإضافة إلى قناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب، قد بثت فيديوهات قديمة وزعمت نزول المصريين الشوارع للتظاهر ضد الأوضاع الحالية.

فيما سادت أجواء من الهدوء فى القاهرة والمحافظات، باستثناء احتفالات مشجعى الأهلى بفوزه على الزمالك 3-2 فى كأس السوبر.



هدوء فى شوارع وميادين بورسعيد



هدوء فى شوارع وميادين بورسعيد



هدوء فى شوارع وميادين بورسعيد



هدوء فى شوارع وميادين بورسعيد



هدوء فى شوارع وميادين بورسعيد



هدوء فى شوارع وميادين بورسعيد



هدوء فى شوارع وميادين بورسعيد



هدوء فى شوارع وميادين بورسعيد



هدوء فى شوارع وميادين بورسعيد



هدوء فى شوارع وميادين بورسعيد



هدوء فى شوارع وميادين بورسعيد