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صور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية حول المدارس والجامعة

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:52 ص
صور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية حول المدارس والجامعة مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية حول المدارس
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، الخدمات الأمنية حول المدارس، وجامعة كفر الشيخ، وشدد على التواجد الأمني بالقرب من المدارس، خاصة مدارس البنات سواء الفنية أو الثانوية العامة.

كما شدد مدير الأمن على العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، بتسيير الحركة المرورية، لتيسير وصول الطلاب للمدارس، وللجامعة، وتم تزويد عدد من السيارات بالمواقف لتيسير وصول طلاب الكليات التي بدأت الدراسة بها.

وقد شهدت مدارس البنات تواجد أمني مكثف ومنع اقتراب الشباب منها، بالإضافة لانتشار رجال المرور في كافة الشوارع بمدن المحافظة لمتابعة الحركة المرورية، كما تواجد قيادات مديرية الأمن بالشوارع وعلى رأسهم اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي. 

كانت الجامعات على مستوى الجمهورية قد استقبلت ما يقرب من 3 ملايين طالب بالفرق الدراسية المختلفة، إذ أكدت وزارة التعليم والبحث العلمى، أن بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى الجديد 2019/2020 فى موعدها المحدد سلفًا اليوم السبت 21 سبتمبر الجارى.

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية حول المدارس والجامعة (1)
 

 

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية حول المدارس والجامعة (2)
 

 

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية حول المدارس والجامعة (3)
 

 

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية حول المدارس والجامعة (4)
 

 

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية حول المدارس والجامعة (5)
 

 

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية حول المدارس والجامعة (6)
 

 

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية حول المدارس والجامعة (7)
 

 

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية حول المدارس والجامعة (8)
 

 

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية حول المدارس والجامعة (9)
 

 

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية حول المدارس والجامعة (10)
 
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الخدمات الأمنية حول المدارس والجامعة (11)

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