صور.. شمال سينا تنظم حملات يومية لرفع القمامة والمخلفات من الطرق

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة العريش على ساحل شمال سيناء، أعمال متواصلة ينفذها مجلس المدينة على الأرض، وتشمل رفع كافة المخلفات بأنواعها من على الأرصفة والشوارع، وتجميل للأرصفة ومدخل المدينة ورفع كفاءة الحدائق العامة بالتزامن مع تحضيرات وتجهيزات لإنطلاق مشروعات خدمية جديدة داخل المدينة تتضمن رفع كفاءة شوارع وميادين رئيسية داخل المدينة، والانتهاء من شبكات جديدة للمياه واستبدال شبكات الكهرباء الهوائية بكوابل أرضية، لتودع " عروس سيناء على البحر المتوسط" غبار الماضى الذى لحق بكل انحائها خلال التسع سنوات الأخيرة .

قال "العميد ماجد محمد أحمد" رئيس مركز ومدينة العريش، إن ما تشهده شوارع المدينة فى الوقت الجارى يتمثل فى تنفيذ توجيهات من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، سرعة إعادة شوارع المدينة لطبيعتها، خصوصا فيما يتعلق بإعادة الشئ لأصله نتيجة أعمال الحفر ومد شبكات المياه، إلى جانب رفع مخلفات الرمال والصخور وغيرها من على مجرى الشوارع والتخلص من أكوام القمامة ، وتجميل وتأهيل الحدائق والأشجار بمحيط المدارس وغيرها.

وأشار رئيس مركز ومدينة العريش ان هذه الأعمال انطلقت فى غضون أواخر أغسطس وخلال الشهر الجارى سبتمبر، وتتم بجهود ينفذها مجلس مدينة العريش باستخدام المعدات الخاصة به، وتعاون مع شركات النظافة والكهرباء وغيرها من الجهات المعنية، وكان من بينها رفع كفاءة حى الزهور، وشارع 25 يناير، و شارع الخزان، وشوارع مشروع ابنى بيتك، و منطقة الجولف، وشارع المدارس وسط المدينة.

كما تم تنفيذ أعمال التجميل ورفع المخلفات والرمال من الشوارع بمنطقة البنك الإهلى، وجامعة سيناء ومسجد الغفار بنطاق حى المساعيد غرب مدينة العريش، ، ونطاق حديقة الخلفاء الراشدين على ساحل العريش ومنطقة مكتب السياحة، وحى أيوب .

كما تم رفع كفاءة مدخل كورنيش العريش من ناحية المساعيد ورفع أكوم الردش والرمل وتمهيد الشوارع بجوار الكورنيش ، ورفع المخلفات بحى ضاحية السلام و نظافة شارع الحديقه بالرائد العربى ووسط الحى وشارع جامعة العريش .

وأشار رئيس مركز ومدينة العريش أنه بالتزامن مع تنفيذ هذه الأعمال يتم تلقى شكاوى الأهالى بشأن التدخل لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع الفرعية والرئيسية التى يبلغون عنها، وكذلك المناطق التى تراكمت بها أكوام القمامة لسرعة تنظيفها وتطهير أماكنها، مع فتح خطوط التواصل مفتوحة مع الإدارات والمديريات وكافة الجهات الأخرى لحل المشاكل التى تصل وهى جهة حلها خصوصا فيما يتعلق بخدمات الكهرباء والمياه .

وقال انه فى هذا السياق تم الاستجابة لشكاوى متكررة من الأهالى من انتشار الكلاب الضالة، وتم تنفيذ حملة مكافحة الكلاب المصابة بالأمراض المعدية والذى يظهر عليها علامات الجرب أو السل أو ما شبه، بعد أن تم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى .

واشار رئيس مركز ومدينة العريش، أن كافة هذه الأعمال تسبق مشروعات كبرى داخل المدينة بعضها يجرى العمل فيه وأخرى ينتظر أن تبدأ، ومن الأعمال الجارية تنفيذ مد شبكة المياه الجديدة، بتكلفة نحو مليار جنيه، وأعمال شبكات كهرباء .

أضاف أن الجهود تتضافر والجميع من مسئولين وأهالى لديه إصرار على أن يعود فى مدينة العريش كل شىء لأصله، لافتا أنه فى هذا السياق أيضا يتم متابعة مجلس المدينة لسير العمل بكافة الجهات الحكومية والإدارات وخصوصا فيما يتعلق بالمدارس والتنسيق مع هذه الجهات لتذليل العقبات لتلبية احتياجاتها الخدمية اليومية.

وكانت منطقة تعمير شمال سيناء أعلنت عن اعتمادات تصل إلى 150 مليون جنيه، على عدة مراحل، من إجمالى خطة المنطقة للعام المالى 2019- 2020 لتغطية جميع مناطق المحافظة بالخدمات والمرافق، بتكاليف إجمالية 380 مليون جنيه، منها 18 مليون جنيه لإحلال الأسلاك الكهربائية الهوائية بكابلات أرضية بديلا الهوائية بكافة أنحاء أحياء مدينة العريش.

وفى تصريحات له أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه مقررا خلال فترة وجيزة قادمة رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين داخل مدينة العريش وهى السادات، والنصر، والساعة، وبنك القاهرة، والعتلاوى، بمخصصات مالية تبلغ 35 مليون جنيه لهذه المرحلة، يعقبها رفع كفاءة وتطوير مدخل العريش الغربى من بوابة العريش حتى الطريق الدائرى، وتطوير شارع الفاتح واستكمال تطوير الكورنيش البحرى.

واشار المحافظ ان مدينة العريش هى عاصمة المحافظة، وأكبر مدنها، ومن هنا ينصب الاهتمام فى أن تعود فيها كل مناحى الحياة بشكل طبيعى وهو ما يسير الأن من اهتمام بالبنية التحتية لافتا أن توجيهاته لكافة المسئولين فى هذا الجانب واضحة، وهو أنه لا تهاون ولا التفات للخلف وعلى الجميع أن يكون سندا وعونا لجهود أكبر تبذلها الدولة على أرض سيناء .



اعمال تنظيف كورنيش العريبش



اعمال رفع اكوام القمامة



اعمال رفع كفاءة مدخل المدينة



تجميل الحدائق وسط مدينة العريش



تجميل وسط مدينة العريش



حملات ملاحقة الكلاب الضالة بالعريش



رفع المخلفات من شوارع مدينة العريش



