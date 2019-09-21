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صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:44 ص
صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة
وائل ربيعى

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حرص الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال استقباله لطلاب الجامعة الجدد، على مشاركتهم لعبة البولينج التى أعدها الطلاب فى المكان المخصص لمهرجان الأنشطة الطلابية، إلى جوار قبة الجامعة، وفى مواجهة مبنى الساعة التاريخى.
 
وتفقد الخشت، مهرجان استقبال الطلاب، الذى ضم ركنا للفنون، وجزء آخر مخصص لطلاب الهندسة لعرض مشروعاتهم واختراعاتهم الطلابية، وكذلك حرص طلاب الجامعة على التقاط الصور "السيلفى" مع رئيس الجامعة، الذى تناقش معهم وحثهم على المشاركة بفاعلية فى الأنشطة الطلابية التى تعرضها الجامعة والكليات.
 
وتفقد رئيس جامعة القاهرة، المهرجان الذى تقسم إلى عدة أجزاء تقوم كل كلية على جزء منها لعرض عدد من مشروعاتها الطلابية وأنشطتها بما فيها نماذج المحاكاة لطلاب الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة.
 
وأكد الدكتور الخشت، خلال لقائه بالطلاب أن الجامعة تدعم الفكر الحر لطلابها في إطار حقهم في حرية التعبير والتفاعل مع قضايا المجتمع، مضيفًا أن الجامعة تسعى لخلق صف ثان من الطلاب ليصبحوا قادة فيما بعد، من خلال توعيتهم سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا عبر نماذج المحاكاة لأهم المؤسسات العالمية مثل نماذج محاكاة مجلس النواب والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الإفريقي.
 
ووجه رئيس جامعة القاهرة حديثه للطلاب قائلًا: علينا أن نصنع تاريخنا ونعي دروس تاريخ أمتنا، مشيرًا إلى أن كل إبداع يبدأ بالتقليد ثم تجاوز التقليد إلى التطوير والإبداع؛ وهذا ما يتم عمله من خلال نماذج المحاكاة للمؤسسات الدولية والمحلية بالجامعة.
 
 
رئيس جامعة القاهرة يستقبل الطلبة فى أول يوم دراسة (1)
رئيس جامعة القاهرة يستقبل الطلبة فى أول يوم دراسة 

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة (2)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة (3)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة (4)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة (5)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة (6)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة (7)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة (8)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة

رئيس جامعة القاهرة يستقبل الطلبة فى أول يوم دراسة (2)
رئيس جامعة القاهرة يستقبل الطلبة فى أول يوم دراسة 

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة (9)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة 

رئيس جامعة القاهرة يستقبل الطلبة فى أول يوم دراسة (3)
رئيس جامعة القاهرة يستقبل الطلبة فى أول يوم دراسة 

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة (10)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة 

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة (11)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة 

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة (1)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب فى مهرجان الأنشطة 

رئيس جامعة القاهرة يستقبل الطلبة فى أول يوم دراسة (4)
رئيس جامعة القاهرة يستقبل الطلبة فى أول يوم دراسة 
 

جامعة القاهرة

مهرجان استقبال الطلاب

التعليم العالى

بدء العام الدراسى الجديد

اليوم السابع بلس

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