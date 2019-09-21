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صور.. افتتاح مشروع تطوير مكاتب التموين بعد تحويلها لمراكز خدمة بالجيزة

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:49 ص
صور.. افتتاح مشروع تطوير مكاتب التموين بعد تحويلها لمراكز خدمة بالجيزة افتتاح مشروع تطوير مكاتب التموين بالجيزة
كتب مدحت وهبة

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افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، مشروع تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها لتقديم الخدمات للمواطنين فقط دون البقالين وأصحاب المخابز، حيث سيتلقون الخدمات فى أماكن مخصصة لهم ومن خلال الإدارات التموينية بمختلف المحافظات، وقام الوزير بافتتاح مكتب الخدمة المتطور بالعمرانية بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمحاسب هشام كامل وزارة التموين بالجيزة.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم تجهيز مراكز الخدمة المتطورة بكافة التجهيزات، حيث يتم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلى وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبى الخدمة من الموطنين، وفقا لتوجيهات لقيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.

وأضاف الوزير، أنه بالتوازى مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، حيث أن الناتج النهائى من مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وأيضاً توفير السلع الغذائية فى مختلف وهو ما تقوم به وزارة التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص على تطوير كافة الخدمات فى المؤسسات بالدولة من أجل راحة المواطن.

فيما استمع الوزير إلى شرح تفصيلى عن كيفية دورة العمل بمكتب الخدمة المتطور بالعمرانية من العاملين بالمكتب والذين أكدوا أن دورة العمل لأداء الخدمة للمواطن لا تتعدى 15 دقيقة خلال تقدم المواطن للحصول على بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية.

ووجه الوزير العاملين بالاستمرار فى العمل على راحة المواطنين، لافتا إلى أن هذا هو الهدف من تطوير هذه المكاتب وتذويدها بالتكنولوجيا الحديثة. 

افتتاح مشروع تطوير مكاتب التموين بالجيزة (2)
افتتاح مشروع تطوير مكاتب التموين بالجيزة 

افتتاح مشروع تطوير مكاتب التموين بالجيزة (3)
تطوير مكاتب التموين بالجيزة 

 

افتتاح مشروع تطوير مكاتب التموين بالجيزة (1)
افتتاح مشروع تطوير مكاتب التموين بالجيزة 
 

وزير التموين

مشروع تطوير مكاتب التموين

خدمة للمواطن بالجيزة

مراكز الخدمة المتطورة

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