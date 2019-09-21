صور.. إنهاء تطوير مسجد أبوالحجاج الأقصرى لخدمة رواده

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ موسى على الرفاعى إمام مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى بجوار معبد الأقصر، عن انتهاء خطة مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم لتجديد وتطوير المسجد الذى يعتبر الأشهر والأقدم بمحافظة الأقصر، لخدمة رواده من الأهالى على مدار الساعة بجانب الأفواج السياحية التى تزور المعبد خلال الموسم السياحى الشتوى ضمن زيارة معبد الأقصر نظراً لقيمة المسجد التاريخية وجدرانه الفرعونية.

ويضيف الشيخ موسى على الرفاعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن خطط تطوير مسجد سيدى أبوالحجاج الأقصرى شملت فرش 170 متر سجاد بصحن المسجد على نفقة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية من محبى المسجد التاريخى، كما تم تركيب كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد والتى بلغت 12 كاميرا مراقبة، كما تم تجديد التندات الشمسية والتى يستظل بها الزائرين من حرارة الشمس المحرقة، وتم خلال الأيام الماضية استكمال فرش السجاد لفناء المسجد.

وأوضح إمام مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى بجوار معبد الأقصر، أن تجديدات المسجد شملت تجديد دهان الأبواب الخاصة بالمسجد وذلك بتبرع دون مقابل من أحد أهالى الأقصر والذى قام بأعمال الدهانات بنفسه، وإنتهت تماماً أعمال صيانة الصوتيات وتم تركيب سماعات فى مناطق غير مدعمه بالصوتيات فى محيط المسجد حتى يصل الصوت إلى كل من فى المسجد، وإنتهت صيانة السماعات والميكروفونات الخارجية حتى يكون الصوت مريحاً للسامع دون إزعاج، كما تم تغيير الإنارة بالمسجد عبر شراء 30 كشاف مجوز، وشراء 6 صناديق قمامة، و2 كرسى مكتب و10 كراسى بلاستيك وتربيزة للدروس ومكانس عادية تبرع بهم أحد الأهالي، ووجه إمام المسجد الشكر لكافة المحبين للإمام أبوالحجاج الأقصرى لدورهم الكبير فى خدمة أحد المساجد التراثية فى قلب مدينة الأقصر.

ويعد مسجد الإمام أبوالحجاج الأقصرى تاريخ تراثى كبير، حيث أنه مضى على بناؤه أكثر من 8 قرون بشكله الفريد وتوسطه لكتلة أثرية فريدة يقصدها السياح من مختلف البلدان جعله يخطف أنظار السياح القاصدين زيارة معبد الأقصر، وتحول لدى الكثير منهم إلى فقرة رئيسية ضمن برامجهم لزيارة آثار مدينة الأقصر، ويعود تاريخ بناء المسجد إلى عام 658هـ، الموافق 1286م، وقد بنى بساحة معبد الأقصر على نسق المساجد الفاطمية القديمة، ويقف شاهداً على 3 حضارات إنسانية حيث يخترق بطابعه الإسلامى بهو معبد الأقصر الذى يحتوى على الكثير من مظاهر الحضارة الفرعونية من أعمدة وتماثيل ونقوش ورسومات لا تزال حية على جدران المعبد، والذى يضم أيضا بالإضافة إلى المسجد بقايا كنيسة قبطية قديمة طمرت تحت مبنى المسجد الذى يرتفع فوق سطح أرض المعبد بأكثر من 10 أمتار، وقامت وزارة الآثار فى 21 يونيو 2007 بتسجيل المسجد كأثر‏ ‏إسلامى فهو عبارة عن ساحة مربعة الشكل، مغطاة بقبو ومدخله الرئيسى يقع بالجهة الغربية جرت له عمارات كثيرة فى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية والحديثة.



إمام مسجد العارف بالله سيدي أبوالحجاج الأقصري يعلن إنهاء تطوير المسجد



إمام مسجد العارف بالله سيدي أبوالحجاج الأقصري يعلن إنهاء تطوير المسجد



إمام مسجد العارف بالله سيدي أبوالحجاج الأقصري يعلن إنهاء تطوير المسجد



إمام مسجد العارف بالله سيدي أبوالحجاج الأقصري يعلن إنهاء تطوير المسجد



إمام مسجد العارف بالله سيدي أبوالحجاج الأقصري يعلن إنهاء تطوير المسجد



إمام مسجد العارف بالله سيدي أبوالحجاج الأقصري يعلن إنهاء تطوير المسجد