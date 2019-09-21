شوارع القليوبية تُكذب الإخوان.. هدوء تام ولا صحة لـ"التظاهر".. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة بنها بالقليوبية، هدوءا مساء اليوم، متحدين الدعوات التى أعلنتها جماعة الإخوان الإرهابية، حيث شهدت شوارع المدينة سيولة بالحركة المرورية، وعملها بشكلها الطبيعى، ولم تظهر أى تجمعات بالشوارع، وكذلك مدن المحافظة مثل شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وغيرها من المدن.

جدير بالذكر أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تُبث من تركيا، بالإضافة إلى قناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب، قد بثت فيديوهات قديمة وزعمت نزول المصريين الشوارع للتظاهر ضد الأوضاع الحالية.

فيما سادت أجواء من الهدوء فى القاهرة والمحافظات، باستثناء احتفالات مشجعى الأهلى بفوزه على الزمالك 3-2 فى كأس السوبر.