سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 03:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

شوارع القليوبية تُكذب الإخوان.. هدوء تام ولا صحة لـ"التظاهر".. صور

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:29 ص
شوارع القليوبية تُكذب الإخوان.. هدوء تام ولا صحة لـ"التظاهر".. صور شوارع القليوبية تُكذب الإخوان
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مدينة بنها بالقليوبية، هدوءا مساء اليوم، متحدين الدعوات التى أعلنتها جماعة الإخوان الإرهابية، حيث شهدت شوارع المدينة سيولة بالحركة المرورية، وعملها بشكلها الطبيعى، ولم تظهر أى تجمعات بالشوارع، وكذلك مدن المحافظة مثل شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وغيرها من المدن. 
 
جدير بالذكر أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تُبث من تركيا، بالإضافة إلى قناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب، قد بثت فيديوهات قديمة وزعمت نزول المصريين الشوارع للتظاهر ضد الأوضاع الحالية.
 
فيما سادت أجواء من الهدوء فى القاهرة والمحافظات، باستثناء احتفالات مشجعى الأهلى بفوزه على الزمالك 3-2 فى كأس السوبر.
 
 
هدوء تام ولا صحة لـالتظاهر (1)
هدوء تام ولا صحة لـالتظاهر (1)

هدوء تام ولا صحة لـالتظاهر (2)
هدوء تام ولا صحة لـالتظاهر (2)

هدوء تام ولا صحة لـالتظاهر (3)
هدوء تام ولا صحة لـالتظاهر (3)

هدوء تام ولا صحة لـالتظاهر (4)
هدوء تام ولا صحة لـالتظاهر (4)

 


القليوبية

بنها

اخبار مصر

محافظة القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

إفلاس إعلام الإخوان وقنوات التحريض فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وقنوات التحريض فى كاريكاتير اليوم السابع

تعرف على خطة الحكومة لإتاحة المنتجات التموينية وتحسين الخدمات × 6 نقاط

تعرف على خطة الحكومة لإتاحة المنتجات التموينية وتحسين الخدمات × 6 نقاط

رئيس هيئة الاعتماد: رقابة على المنشآت الطبية الحكومية قبل تسجيلها بالتأمين الصحى

رئيس هيئة الاعتماد: رقابة على المنشآت الطبية الحكومية قبل تسجيلها بالتأمين الصحى

4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

"هياكلوا حشرات".. هكذا سيتمكن البشر من النجاة على سطح المريخ

"هياكلوا حشرات".. هكذا سيتمكن البشر من النجاة على سطح المريخ

محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى

محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى

10 معلومات عن انتخابات الكنيست الإسرائيلى وفرص تشكيل حكومة وحدة

10 معلومات عن انتخابات الكنيست الإسرائيلى وفرص تشكيل حكومة وحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة