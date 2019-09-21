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شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس البلاد ووصوله نيوريوك.. وأبناء الجالية: "بنحبك ياسيسى"

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:14 ص
شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس البلاد ووصوله نيوريوك.. وأبناء الجالية: "بنحبك ياسيسى" الجالية المصرية في نيوريوك يهتفون فور وصول الرئيس رافعين الأعلام المصرية
بعثة نيوريوك - يوسف أيوب - محمد الجالى

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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أرض الوطن، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولدى وصول الرئيس السيسي، إلى مطار جون أف كندى الدولى، فى نيوريوك، كان فى استقباله أعضاء البعثة المصرية هناك.

كما احتشدت الجالية المصرية فى أمريكا، لاستقبال الرئيس السيسى، ودعم وتأكيد تأييدهم لرئيس للجمهورية، لدى وصوله لمحل إقامته بنيويورك.

ورفعت الجالية المصرية، الأعلام المصرية ورددوا الأغانى الوطنية وهتافات: "بنحبك يا سيسي"، و"السيسي رئيسي".


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