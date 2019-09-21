سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 05:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:30 ص
شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره الممشى السياحى بمدينة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضم محافظة البحر الأحمر، عدة مشروعات تطوير بشوارع مدينة الغردقة، بهدف تحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة السياحية، التى اختارها أحد المواقع السياحية الكبرى، ضمن أفضل 25 وجهة سياحية حول العالم.

من بين تلك المشروعات عملية تطوير منطقة الممشى السياحى القديم جنوب المدينة، والذى يضم على جانبيه عدة قرى سياحية مختلفة، والتى تقام فيها اهم الفاعليات بالمدينة.

طورت محافظة البحر الأحمر، الممشى السياحى والذى يعد من اهم المقاصد السياحية للسائحين والأهالى بمدينة الغردقة، للتنزه بها، بتصميم جديد وعصرى يجذب الانتباه ويحتوى على معالم مصر التاريخية.

وذكرت محافظة البحر الأحمر، فى بيان لها أمس، أن التطوير لا يقتصر على الشكل الجمالى وحسب، بينما شمل تطوير لشبكات الصرف الصحى ومراكز الخدمة ودورات المياه العامة، والكافيتريات لمواكبة التصميم الجديد.

كما تم تخصيص مكان لركوب الدراجات وإضافة أماكن ترفيهية وبرجولات محاطة بالأشجار والأزهار على امتداد الممشى.

وكشفت المحافظة، أن المنشآت السياحية الواقعة بمحيط الممشى ستتكفل بتكاليف الصيانة كاملة المتتالية للتطوير، وأن التطوير سيكون له الأثر الكبير فى جذب السائحين وترويج السياحة بالبحر الأحمر من خلال انتشار الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعى لتعبر عن مدى جمال المدينة وتعكس استمتاع السائحين بها.

وحصل "اليوم السابع"، على عدة صور مختلفة للممشى السياحى بالغردقة، عقب الانتهاء من جزء كبير من عملية التطوير به، والذى يبهر زائرى المدينة من الجنسيات المختلفة.

1-تطوير-الممشي-السياحي-بالغردقة 
تطوير الممشي السياحي بالغردقة 

 

2-جانب-من-أعمال-التطوير 
جانب من أعمال التطوير 

 

3--تطوير-الممشي-السياحي-لتحسين-الصورة-البصرية
تطوير الممشي السياحي لتحسين الصورة البصرية

 

3--زراعة-الاشجار-جانب-من-التطوير-بالممشي
زراعة الاشجار جانب من التطوير بالممشي

 

5-تطوير-الممشي-السياحي-اهم-المقاصد-السياحة
تطوير الممشي السياحي اهم المقاصد السياحة

البحرالاحمر

تطوير ممشى الغردقة

اعمال التطوير بالغردقة

اخبار

اليوم السابع بلس

الغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره

شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره

4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة