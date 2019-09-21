شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره

البحر الأحمر - عماد عرفة

تضم محافظة البحر الأحمر، عدة مشروعات تطوير بشوارع مدينة الغردقة، بهدف تحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة السياحية، التى اختارها أحد المواقع السياحية الكبرى، ضمن أفضل 25 وجهة سياحية حول العالم.



من بين تلك المشروعات عملية تطوير منطقة الممشى السياحى القديم جنوب المدينة، والذى يضم على جانبيه عدة قرى سياحية مختلفة، والتى تقام فيها اهم الفاعليات بالمدينة.



طورت محافظة البحر الأحمر، الممشى السياحى والذى يعد من اهم المقاصد السياحية للسائحين والأهالى بمدينة الغردقة، للتنزه بها، بتصميم جديد وعصرى يجذب الانتباه ويحتوى على معالم مصر التاريخية.



وذكرت محافظة البحر الأحمر، فى بيان لها أمس، أن التطوير لا يقتصر على الشكل الجمالى وحسب، بينما شمل تطوير لشبكات الصرف الصحى ومراكز الخدمة ودورات المياه العامة، والكافيتريات لمواكبة التصميم الجديد.



كما تم تخصيص مكان لركوب الدراجات وإضافة أماكن ترفيهية وبرجولات محاطة بالأشجار والأزهار على امتداد الممشى.



وكشفت المحافظة، أن المنشآت السياحية الواقعة بمحيط الممشى ستتكفل بتكاليف الصيانة كاملة المتتالية للتطوير، وأن التطوير سيكون له الأثر الكبير فى جذب السائحين وترويج السياحة بالبحر الأحمر من خلال انتشار الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعى لتعبر عن مدى جمال المدينة وتعكس استمتاع السائحين بها.



وحصل "اليوم السابع"، على عدة صور مختلفة للممشى السياحى بالغردقة، عقب الانتهاء من جزء كبير من عملية التطوير به، والذى يبهر زائرى المدينة من الجنسيات المختلفة.



تطوير الممشي السياحي بالغردقة



جانب من أعمال التطوير



تطوير الممشي السياحي لتحسين الصورة البصرية



زراعة الاشجار جانب من التطوير بالممشي