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زوجة مسنة تعاقب زوجها الشاب على تركه لها بـ12 دعوى حبس

السبت، 21 سبتمبر 2019 07:31 م
زوجة مسنة تعاقب زوجها الشاب على تركه لها بـ12 دعوى حبس محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج استئناف على حكم حبسه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعى فيها تعسف زوجته واستغلالها سوء حالته الصحية وتقدمها بدعاوى قضائية لحبسه وإعلانه بعنوان خاطئ، لضمان عدم اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة، لتعاقبه عن الانفصال عنها.

 

وأضاف الزوج هشام.ف.س، البالغ من العمر 28 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" تزوجت بزوجتى البالغة من العمر 52 عاما، عن طريق عملى كمندوب مبيعات بأحدى شركات الأدوية، بعد أن قصت لى ظروفها طلاقها من زوجها الثانى، وسفر نجلها خارج مصر بعد زواجه من أجنبية، لتعرض على الزواج، ووافقت بسبب ظروفى المادية الصعبة".

 

ويكمل: "تحملت طوال عامين معايرتها لى، وغيرتها المبالغ فيها، وابتزازى بالأموال التى ورثتها عن زوجها الأول، وطليقها الثانى، فكانت تساؤمنى على رعايتها لى وأسرتى، ومع الوقت فاض بى الكيل ولم أعد أتحمل الحياة الزوجية برفقتها".

 

وتابع الزوج: "لجأت زوجتى لمحكمة الأسرة وحصلت على حكمين قضائين بالحبس ضدى، بخلاف 10 دعاوى قيد النظر ما بين تبديد وجنح ضرب، واتهامات بالتخلف عن الإنفاق عليها".

 

واستطرد الزوج قائلا: "عندما صارحتها بضرورة طلاقنا قامت الدنيا، وقامت بطردى من المنزل، وحاولت استخدام طرقها بابتزازى حتى أعود إليها، ومن وقتها وأنا أخرج من قسم شرطة لأدخل لأخر".


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خريجى الجامعات

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زوج معنف

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