رئيس جامعة الأزهر للطلاب: من يعيش بالخارج وليس له انتماء فهو عبد عندهم

وجه الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، للطلاب فى أول أيام الدراسة كلمة فى حب الوطن، قائلا: "الوطن هو الأساس ولا قيمة لنا بدون الوطن فكل إنسان يعيش بالخارج وفقد انتمائه لوطنه ثق تمامًا أنه يعيش عبدًا عندهم، لكن أن يعيش الإنسان بالخارج ولديه انتماء فثق تماما أنهم يضعونه فوق الرؤؤس" .

وأضاف المحرصاوى، أن من كان له انتماء لوطنه بالخارج فهو موضع احترام لأن لديه وطن يلجأ إليه ويحتمى به عند الحاجة أو غير ذلك.

وكان رئيس جامعة الأزهر، استقبل اليوم الطلاب من على البوابات الرئيسية فى أول أيام الدراسة، وقام رئيس الجامعة بتوزيع "أقلام" على الطلاب، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا، مشيرا إلى أنه تم إصدار توجيهات لكافة الكليات بتسخير كافة إمكاناتها لخدمة الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة على حرص الإدارة على نجاح العام الدراسى، لافتا إلى أن الجامعة ستبدأ التسكين بالمدينة الجامعية من اليوم وهو ما كان لا يحدث فى الأعوام السابقة وهو بدء التسكين مع أول يوم دراسة، لافتا إلى أن الجامعة أعلنت جدول التسكين منذ أول أمس.