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حبس موظف ونجله استوليا على 1.5مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:17 م
حبس موظف ونجله استوليا على 1.5مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس موظف بإحدى شركات النقل وابنه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مليون و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها فى تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من بعض المواطنين بقيام مشرف بإحدى شركات النقل، ونجله، صاحب شركة نقل، مقيمان بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

 أكدت التحريات صحة المعلومات، وتبين أن المتهم الأول سبق إتهامه فى قضية "تهرب ضريبي"، والثانى سبق إتهامه فى قضية "شيك وإصابة خطأ".

وكشفت التحريات تلقى المتهمان مبالغ مالية من الشاكين بإجمالى مليون وخمسمائة ألف جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض على المتهمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وأقرا فى التحقيقات بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، واخطرت النيابة التحقيقات.


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