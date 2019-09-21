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حبس سائق بالمنوفية لنصبه على مواطنين بزعم توفير عقود عمل بالخارج

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:22 م
حبس سائق بالمنوفية لنصبه على مواطنين بزعم توفير عقود عمل بالخارج حبس - ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس سائق لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث الأموال العامة، قد نجحت فى ضبط شخص بالمنوفية لنصبه على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام سائق مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "تحت التأسيس - كائنة بذات الدائرة" دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تواجده بمقر الشركة، وعثر على 3 جوازات سفر بأسماء مختلفة، 4 عقود عمل بدولة الكويت بأسماء مختلفة، تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية باسم أحد الأشخاص، دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها، مبلغ مالى، "هاتف محمول".

بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه، والعديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى.


المنوفيه

محافظه المنوفيه

مركز قويسنا

الأموال العامه

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