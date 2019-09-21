سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 10:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

جونسون يلتقى زعماء أوروبيين فى نيويورك من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبى

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:35 ص
جونسون يلتقى زعماء أوروبيين فى نيويورك من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبى بوريس جونسون
لندن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجرى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، محادثات مع زعماء أوروبيين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك هذا الأسبوع، فى إطار حملته لضمان التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

وقال مسؤول بريطانى كبير إن من المقرر أن يلتقى جونسون مع رئيس الوزراء الأيرلندى ليو فارادكار، ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يومى الاثنين والثلاثاء.

ووعد جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر المقبل، سواء باتفاق أو دون اتفاق ويسعى إلى إدخال تعديلات على الاتفاق الذى توصلت إليه تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مع بروكسل.

وتبادلت بريطانيا فى الأسبوع الماضى وثائق فنية مع بروكسل تحدد الأفكار المتعلقة بمعالجة القضية المثيرة للجدل المتعلقة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، لكن لم تكن تلك المقترحات الخطية الرسمية التى طلبتها بروكسل.

وقال المسؤول البريطانى إن محادثات نيويورك ستكون فرصة لبحث الأفكار التى وردت فى تلك الوثائق والتى غطت الأغذية الزراعية والجمارك والسلع المصنعة.

ومن المقرر أيضا أن يجرى جونسون محادثات ثنائية مع زعماء من بينهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.

 

 


بوريس جونسون

جونسون

زعماء اوروبا

الامم المتحدة

نيويورك

اجتماعات الامم المتحدة

ماكرون

بريكست

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فشل جونسون فى التوصل إلى اتفاق مع بروكسل فى "كاريكاتير التايمز"

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:00 ص

وثيقة قضائية: جونسون قد يعلق عمل البرلمان مرة أخرى إذا خسر دعوى قضائية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:01 م

جونسون وترامب يتفقان على "رد موحد" بعد استهداف منشأتين نفطيتين سعوديتين

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:13 ص

جونسون وترامب يبحثان الحاجة إلى رد دبلوماسى موحد على هجوم السعودية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:24 ص

جونسون يزور مستشفى بوسط لندن تزامنا مع احتدام النقاش حول "بريكست"

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحافة المغربية: الاهلي يحرم "أسود الأطلس" من السوبر المصرى

الصحافة المغربية: الاهلي يحرم "أسود الأطلس" من السوبر المصرى

دورى 2020 .. 10 معلومات مهمة عن مسابقة الدوري المصرى

دورى 2020 .. 10 معلومات مهمة عن مسابقة الدوري المصرى

انطلاق الدراسة فى جميع المراحل التعليمية.. انتظام الطلاب فى 12 محافظة.. تخصيص الحصة الأولى عن تضحيات رجال الجيش والشرطة.. وحلول لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس .. و تفعيل بنك المعرفة ..صور

انطلاق الدراسة فى جميع المراحل التعليمية.. انتظام الطلاب فى 12 محافظة.. تخصيص الحصة الأولى عن تضحيات رجال الجيش والشرطة.. وحلول لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس .. و تفعيل بنك المعرفة ..صور

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

3 ملايين طالب يبدأون الدراسة بالجامعات اليوم.. وحفلات خاصة للاستقبال

3 ملايين طالب يبدأون الدراسة بالجامعات اليوم.. وحفلات خاصة للاستقبال

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

برشلونة ضد غرناطة اليوم لفك عقدة الخروج من "كامب نو"

برشلونة ضد غرناطة اليوم لفك عقدة الخروج من "كامب نو"

كيف تحجز فيلا بمارينا من الحكومة فى 15 خطوة؟

كيف تحجز فيلا بمارينا من الحكومة فى 15 خطوة؟

"فيس بوك" تعلق آلاف التطبيقات على خلفية فضيحة استغلال بيانات مستخدميها

"فيس بوك" تعلق آلاف التطبيقات على خلفية فضيحة استغلال بيانات مستخدميها

خلال ساعات.. الحكم على 31 إخوانيًا فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث العدوة"

خلال ساعات.. الحكم على 31 إخوانيًا فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث العدوة"

انضمام شارلين يى للموسم الثالث من Good Girls

انضمام شارلين يى للموسم الثالث من Good Girls

تعزيزات أمنية فى محيط المدارس لتأمين الطلاب

تعزيزات أمنية فى محيط المدارس لتأمين الطلاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة