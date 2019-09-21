جونسون يلتقى زعماء أوروبيين فى نيويورك من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبى

لندن (رويترز)

يجرى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، محادثات مع زعماء أوروبيين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك هذا الأسبوع، فى إطار حملته لضمان التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

وقال مسؤول بريطانى كبير إن من المقرر أن يلتقى جونسون مع رئيس الوزراء الأيرلندى ليو فارادكار، ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يومى الاثنين والثلاثاء.

ووعد جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر المقبل، سواء باتفاق أو دون اتفاق ويسعى إلى إدخال تعديلات على الاتفاق الذى توصلت إليه تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مع بروكسل.

وتبادلت بريطانيا فى الأسبوع الماضى وثائق فنية مع بروكسل تحدد الأفكار المتعلقة بمعالجة القضية المثيرة للجدل المتعلقة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، لكن لم تكن تلك المقترحات الخطية الرسمية التى طلبتها بروكسل.

وقال المسؤول البريطانى إن محادثات نيويورك ستكون فرصة لبحث الأفكار التى وردت فى تلك الوثائق والتى غطت الأغذية الزراعية والجمارك والسلع المصنعة.

ومن المقرر أيضا أن يجرى جونسون محادثات ثنائية مع زعماء من بينهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.