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جنايات الجيزة تقضى بإعدام المتهم بقتل "طفل البرميل" بساقية مكى

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:05 م
جنايات الجيزة تقضى بإعدام المتهم بقتل "طفل البرميل" بساقية مكى الطفل أحمد المجنى عليه - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، بالإعدام شنقا على المتهم بخطف واغتصاب وقتل الطفل " أحمد " فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل البرميل"، وذلك بعد أن أرسلت المحكمة أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية فى جلسة 18 أغسطس الماضى، وذلك لإبداء الرأى الشرعى فيه.

 

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم فى أمر إحالته إلى محكمة الجنايات، اتهامات بخطف الطفل وقتله عمدًا والشروع فى اغتصابه.

 

والبداية كانت بتلقى ضباط مباحث الجيزة، بلاغا من أهالى منطقة ساقية مكى، يفيد بالعثور على طفل مقتول داخل أحد المنازل، وعلى الفور توجهت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الجيزة إلى مكان الواقعة، وبجمع المعلومات تبين الجثة لطفل يدعى «أحمد»، 5 أعوام، مفارق الحياة وموضوع داخل برميل وملقى داخل منزل بالمنطقة.

 

وبإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة الموضوع بالشارع، تم التوصل لشخصية الجانى، حيث أتضح أنه يدعى«م. أ»، 22 عاما، عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة بعد أن استدرج المجنى عليه بقصد الإعتداء عليه جنسيا، وعند قيام الطفل بالصراخ قام بخنقه حتى لا يفتضح أمره، ثم وضعه دخل برميل وأحكم غلقه، ثم حمله وألقاه داخل أحد المنازل بالمنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.


حكم الاعدام

طفل البرميل

ساقية مكى

جنايات الجيزة

جزيرة الدهب

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