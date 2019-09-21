جمهورية الكونغو الديمقراطية تعتزم استعمال لقاح ثان لمكافحة الإيبولا

جوما (رويترز)

قالت السلطات الصحية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، إنها تعتزم استعمال لقاح ثان ضد الإيبولا من إنتاج شركة جونسون أند جونسون لمكافحة ثانى أسوا تفش للفيروس فى التاريخ.

ولم يذكر الفريق المشرف على مكافحة الإيبولا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية الوقت المحدد لاستعمال لقاح جونسون أند جونسون. وسيستعمل الفريق أيضا لقاحا آخر من إنتاج شركة ميرك تم تقديمه لأكثر من 225 ألف شخص منذ أغسطس آب عام 2018.

وثار الجدل بين مسؤولى الصحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن استعمال لقاح جونسون أند جونسون. وعارض وزير الصحة السابق، الذى تم إقصاؤه من الإشراف على مكافحة الإيبولا فى البلاد فى يوليو تموز، استعماله قائلا إن اللقاح لم تثبت سلامته أو اعليته.

لكن الفريق المشرف حاليا على مكافحة الإيبولا قال فى بيان إن اللقاح آمن وأشار إلى أنه جار تجربته بالفعل فى أوغندا المجاورة وفى غينيا بغرب أفريقيا.

وقال البيان "اللقاح تستعمله دول أخرى بالفعل. لماذا لا يمكننا استعماله فى الكونغو لحماية السكان عندنا، وأودى التفشى الحالى للإيبولا بحياة 2100 شخص منذ منتصف العام الماضي. وكان تفش وقع بين عامى 2013 و2016 فى غرب أفريقيا قد أودى بحياة 11300 شخص.