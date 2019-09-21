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جامعة الأزهر: "بعض السلوكيات مثل "غسل الفاكهة فى الكولدير"تكلفنا 20مليون جنيه

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:08 م
جامعة الأزهر: "بعض السلوكيات مثل "غسل الفاكهة فى الكولدير"تكلفنا 20مليون جنيه رئيس جامعة الأزهر فى استقبال الطلاب
كتب لؤى على

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قال الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن شباب اليوم هم أمل المستقبل، ونحن نهتم بشباب جامعة الأزهر، فنحن نعدهم للمستقبل وقيادة البلاد.

وأضاف: أى جامعة بها الطالح وبها الصالح، ونحن ندعو دائما للاتجاه للصالح، لأن ديننا أمرنا بمصاحبة الصديق الصالح، كما يوجد لدينا مثل عامى يقول "الصاحب ساحب"، فلا يمكن أن ترتقى أى أمة إلا بالشباب

وأضاف المحرصاوى، خلال كلمته للطلاب بأول أيام الدراسة: "الارتقاء بالجامعة يحتاج من الطالب الالتزام بالحضور والمذاكرة"، منتقدا بعض السلوكيات التى يقوم بها بعض الطلبة، والتى تؤدى إلى إهدار المال العام ككتابة الطلاب على الجدران بقاعات المحاضرات أو فى غرف المدينة الجامعية عبارات مثل "للذكرى الهباب وأيام العذاب"، كذلك غسل الفاكهة فى الكولدير أو القاء بقايا الطعام بالحوض، والتى تكلف الجامعة سنويًا صيانة فقط 20 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير كان من أولى صرفه فى أمور تساهم فى العملية التعليمية.


جامعة الازهر

الازهر الشريف

بداية الدراسة

اول ايام الدراسة

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