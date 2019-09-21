تنفيذ 5858 حكم قضائى خلال حملة أمنية بالقليوبية وضبط 10 هاربين من أحكام بقنا

القليوبية - فريق المحافظات - قنا - وائل محمد

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 242 محكوم عليهم، و11 حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بضبط 399 محكوما عليهم بإجمالى 5858 أحكام منفذة " 715 حكمًا جزئيًا و110حكمًا مستأنف"، وتحصيل6712 غرامات ، وتحرير 168 مخالفة.

وتم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

كما تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائى، والأمن العام، القبض على 10 هاربين من أحكام جنائية متنوعة خلال حملات أمنية، فى أطار إعادة الأنضباط وضبط المطلوبين على ذمة أحكام جنائيه بمحافظة قنا.

كانت حملة مكبرة تحت إشراف اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، وبمشاركة ضباط مباحث أقسام ومراكز الشرطة بدائرة مديرية أمن قنا، إستهدفت الحملات الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية على عدد من مراكز المحافظة، وتمكنت الحملات من ضبط 10هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى قضايا شروع فى قتل وحيازة أسلحة نارية، ومخدرات وحرق، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.