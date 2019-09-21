سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 03:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 5858 حكم قضائى خلال حملة أمنية بالقليوبية وضبط 10 هاربين من أحكام بقنا

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:46 م
تنفيذ 5858 حكم قضائى خلال حملة أمنية بالقليوبية وضبط 10 هاربين من أحكام بقنا ضبط متهمين - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات - قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 242 محكوم عليهم، و11 حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بضبط 399 محكوما عليهم بإجمالى 5858 أحكام منفذة " 715 حكمًا جزئيًا و110حكمًا مستأنف"، وتحصيل6712 غرامات ، وتحرير 168 مخالفة.

وتم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم

كما تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائى، والأمن العام، القبض على 10 هاربين من أحكام جنائية متنوعة خلال حملات أمنية، فى أطار إعادة الأنضباط وضبط المطلوبين على ذمة أحكام جنائيه بمحافظة قنا.

كانت حملة مكبرة تحت إشراف اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، وبمشاركة ضباط مباحث أقسام ومراكز الشرطة بدائرة مديرية أمن قنا، إستهدفت الحملات الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية على عدد من مراكز المحافظة، وتمكنت الحملات من ضبط 10هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى قضايا شروع فى قتل وحيازة أسلحة نارية، ومخدرات وحرق، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

 


مباحث تنفيذ الاحكام بالقليوبية

القليوبية

ضبط متهمين

مدير امن القليوبية

قنا

ضبط هاربين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام فى المطرية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:19 م

ضبط هارب من 60 سنة سجن وبحوزته 35 كيلو بانجو وسلاح ناري بالدقهلية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:47 ص

ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد بالخانكة وتحرير 1231 مخالفة مرورية بالمنوفية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:56 ص

ضبط هاربين من أحكام بالسجن بالبحر الأحمر بينهما حكم بالمؤبد

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:20 ص

ضبط هارب من 15 سنة سجن منتحلا صفة رجل شرطة بمصر القديمة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 05:52 م

تعرف على آخر جهود ضبط الهاربين بالمحافظات

الخميس، 12 سبتمبر 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة