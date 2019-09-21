تعرف على خطة الحكومة لإتاحة المنتجات التموينية وتحسين الخدمات × 6 نقاط

كتبت: نورا فخرى

فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، اهتماماً كبيراً بتوفير السلع الاستراتيجية فى الأسواق بأسعار مناسبة فى إطار خطة الدعم السلعى وتكوين مخزون يُؤمن الحد الأدنى من السلع الاستراتيجية وإحداث توازنات فى سوق السلع بما يحول دون الممارسات الاحتكارية والسلوكيات غير السوية.



وفى هذا الصدد يأتى برنامج "تطوير ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية"، الذى يستهدف إتاحة المنتجات التموينية للمواطنين وتحسين صورة الخدمات الحكومة وذلك من خلال الأتى:



1 - تحسين جودة خدمات مكاتب السجل التجارى من خلال مشروع ربط ودمج قواعد بيانات السجلات التجارية وميكنة نظم العمل بهذه المكاتب.



2 - استحداث الخدمات الخاصة باستخراج شهادات البيانات دون التقييد بالموقع الجغرافى.



3 - تطوير جودة المكاتب التموينية فى كافة المحافظات من خلال تدريب العاملين وتوفير التجهيزات اللازمة فى إطار مشروع مكاتب الخدمات الشاملة للمواطنين.



4 - تطوير منظومة السلع الغذائية الجديدة لضمان استمرار إتاحة 60 سلعة تموينية (مقارنة بثلاث سلع فقط عام 2016/2017).



5 - ضمان استمرار تشغيل منافذ توزيع الخبز التى تستهدف فصل الإنتاج عن التوزيع، البالغ عددها 1800 منفذ وتوفير نحو 7200 فرصة عمل للشباب.



6 - التوسع فى إنشاء منافذ جديدة لتوزيع السلع التموينية، مع تنويع المنتجات المعروضة وإتاحتها بأسعار مناسبة.