تطوير مستشفى الرمد بالزقازيق بتكلفة 30 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى طب وجراحة العيون "الرمد" بالزقازيق لمتابعة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المستشفى حيث يتم حالياً بناء المبنى الجديد للمستشفى والذى تم توفير إعتماد مالى له 30 مليون جنيه هذا العام .

وشدد وكيل الوزارة على سرعة الإنتهاء من الأعمال، وكلف مدير إدارة التخطيط، والإدارة الهندسية، بمتابعة الأعمال والرسومات الهندسية، وعقد اجتماعا الإثنين المقبل، بحضور استشارى المشروع ومدير المستشفى لمناقشة الجدول الزمنى للمشروع .

كما قام وكيل الوزارة بتفقد سير العمل بالمستشفى والخدمة الطبية المقدمة للمرضى كما تفقد قسم العمليات حيث تم إجراء اليوم 9 عمليات بالعين منهم 5 عمليات مياه بيضاء، وقام بالإطمئنان على المرضى بعد إجراء العمليات لهم.

فى سياق متصل، بدأت أعمال تطوير مستشفى الصدر بالزقازيق، و اعتماد مبلغ 3 ملايين و 700 ألف جنيه، ذلك وفقا للمعايير التصميمية للمستشفيات، مع عمل شبكة للغازات بجميع الأقسام الطبية بالمستشفى، مع إعادة توزيع الأقسام الطبية، وتطوير المدخل .