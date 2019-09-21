تحريات مكثفة في مصرع شاب وطفلين صدمتهم سيارة نقل بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها حول حادث وقع اليوم السبت بكرداسة، وراح ضحيته شاب وطفلين، صدمتهم سيارة نقل أثناء استقلالهم دراجة بخارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائق السيارة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مصرع شاب، وابنه، وابن شقيقه في حادث تصادم اليوم السبت.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن سيارة نقل، صدمت الشاب المجني عليه، أثناء قيادته دراجة بخارية، وبصحبته الطفلين، مما أسفر عن مصرعهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق، والتحفظ على السيارة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.