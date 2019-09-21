تحريات المباحث: صاحب مصنع "مخلل" مدينة 6 أكتوبر لم يحصل على أى تراخيص

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، فى واقعة ضبط أطنان من المخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمصنع فى مدينة 6 أكتوبر، عدم حصول مالكه على أى تراخيص من الجهات المختصة، لإدارته بالإضافة إلى استخدام مادة الصودا الكاوية، لسرعة تسوية المنتجات.

وأكد تقرير مفتش الأغذية، أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتسبب أضرارا بصحة المواطنين، وتم إحالة مدير المصنع المضبوط إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تورط " محمد. خ " صاحب مصنع لإنتاج المخللات، بدون ترخيص، بمدينة كائن 6 أكتوبر، باستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى (ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية- مادة الصودا الكاوية تستخدم فى عملية تسوية المخللات)، وإعادة طرحها بالأسواق مسببًا أضرار جسمية بصحة المواطنين لتحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع، صحبة مفتش الأغذية، وضبط "ا.م.م" المدير المسئول عن المصنع، وبلغ إجمالى المضبوطات 27 طنا و180 كيلو مخللات مختلفة الأنواع، بدون بيانات ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.