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اليونان تدمج أطفال اللاجئين فى نظام التعليم

السبت، 21 سبتمبر 2019 07:53 ص
اليونان تدمج أطفال اللاجئين فى نظام التعليم رئيس الوزراء اليونانى
أ ش أ

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 واصلت اليونان جهودها من أجل دمج الأطفال اللاجئين فى نظام التعليم فى البلاد من خلال التعاون من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتكون بذلك فى طليعة الدول الاوروبية التى تتعامل مع أزمة اللاجئين.

وتكثف الحكومة اليونانية جهودها بالتعاون مع الوكالات الانسانية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى المحلية دون كلل لدمج الأطفال اللاجئين فى نظم التعليم وتلقت نتيجة لذلك اشادات واسعة النطاق.

وتفيد الارقام الرسمية بأن اكثر من ثمانية الف طالب دمج تسجيلهم فى الفصول فى اليونان فى السنة الدراسية الأخيرة ، ومن المنتظر ان يرتفع الرقم العام الدراسى الجديد.

وفى الوقت نفسه وضعت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة سلسلة من المواد التعليمية من اجل الساعين للحصول على حق اللجوء والمهاجرين يمكن ان يندرج فيها الطلبة فى اليونان مجانا مع توفير مدرسين باللغتين الإنجليزية واليونانية.

 


اليونان

الأطفال اللاجئين

المواد التعليمية

التعليم

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