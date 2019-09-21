سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 02:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

المشدد 3 سنوات لـ3 أشخاص بتهمة خطف طفل وطلب فدية فى المطرية

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:56 م
المشدد 3 سنوات لـ3 أشخاص بتهمة خطف طفل وطلب فدية فى المطرية محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 اشخاص لتكوينهم تشكيل عصابى، اتفقا فيما بينهما على ارتكاب الجرائم بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى خطف طفل بالمطرية.

 

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم الأول حسني.م عاطل و"أحمد.ا سائق توك توك توك بالاشتراك مع السيد.ج عاطل بالشروع فى خطف المجنى عليه "معاذ.س، بالإكراه، أثناء تواجده أمام مسكنه بدائرة قسم المطرية.

 

وأثناء محاولة خطفهما الطفل وسيرهما شاهده أحد الجيران وتتبعهما بسيارته فى أحد الشوارع واصطدم التوك توك فى السيارة وتجمع عدد من الأهالى وأبلغوا الشرطة وتم القبض على المتهم الأول والثانى من قبل قوات الأمن واعترفوا بمحاولة خطف الطفل وتهديد والده مقابل مبلغ مالى، وتحرر المحضر اللازم.

 


حبس 3 اشخاص

تشكيل عصابى

السجن المشدد

خطف طفل

طلب فدية

قسم المطرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة