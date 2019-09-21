المشدد 3 سنوات لـ3 أشخاص بتهمة خطف طفل وطلب فدية فى المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 اشخاص لتكوينهم تشكيل عصابى، اتفقا فيما بينهما على ارتكاب الجرائم بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى خطف طفل بالمطرية.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم الأول حسني.م عاطل و"أحمد.ا سائق توك توك توك بالاشتراك مع السيد.ج عاطل بالشروع فى خطف المجنى عليه "معاذ.س، بالإكراه، أثناء تواجده أمام مسكنه بدائرة قسم المطرية.

وأثناء محاولة خطفهما الطفل وسيرهما شاهده أحد الجيران وتتبعهما بسيارته فى أحد الشوارع واصطدم التوك توك فى السيارة وتجمع عدد من الأهالى وأبلغوا الشرطة وتم القبض على المتهم الأول والثانى من قبل قوات الأمن واعترفوا بمحاولة خطف الطفل وتهديد والده مقابل مبلغ مالى، وتحرر المحضر اللازم.