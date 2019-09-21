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الكشف 2282 مواطن بقافلة طبية وعلاجية بصافور في الشرقية

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:01 م
الكشف 2282 مواطن بقافلة طبية وعلاجية بصافور في الشرقية اقبال المواطنين على العيادات المتنقلة
الشرقية - إيمان مهنى

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شهدت قرية صافور لمركز ديرب نجم بالشرقية، قافلة طبية مجانية وتوقيع الكشف الطبى على 2282 حالة وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وشملت القافلة برنامج توعوى للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرية عن انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وعن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.

أوضح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية بالقرية شمل 151 حالة جراحة، 361 أطفال، 256 أمراض قلب، 286 باطنة، 113 نساء، 416 عظام، 167 حالة أنف وأذن، 267 حالة جلدية، 200 حالة أسنان، 65 حالة تنظيم أسرة بالإضافة إلى اجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 163 مواطن كما تم عمل التحاليل المعملية اللازمة لعدد 190.

 

كما تم عمل 25 حالة رسم قلب و26 حالة أشعة سينية وذلك بمشاركة أخصائين فى تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية، كما تم تحويل 29 حالة لمستشفى ديرب نجم المركزى لاستكمال الفحوصات المطلوبة وإجراءات تجهيزهم للعمليات الجراحية اللازمة لهم.

 

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مركز طب الأسرة بصافور 
 
 
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وحدة للتثقيف الصحى

 


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