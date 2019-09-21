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الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:19 م
الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة حامل - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشف تقارير الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان عن ضخ كميات كبيرة من دواء سينتوسينون الخاص بعلاج نزيف ما بعد الولادة فى الصيدليات الحكومية والعامة وجميع مستشفيات الجمهورية خاصة التى تطبق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل.

 

وقالت تقارير الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان أن دواء سينتوسينون من إنتاج سيديكو أحد الشركات الوطنية المصرية التابعة للدولة حيث تكمن أهميته كمستحضر بالنسبة للمرضى فى كونه هرمون داخلى منشط للرحم يسبب انقباضات متتالية فى الرحم مشابهة لتلك التى تحدث فى الولادات الطبيعية لتحفيز الولادة أو عندما تكون تقلصات الرحم ضعيفة للغاية أثناء الولادة فضلا عن قدرته فى منع النزيف بعد الولادة.

 

وأضافت تقارير إدارة الصيدلة عن ضج 84 ألفا و942 أمبول سينتوسينون أمبول بسعر 21 جنيها تركيز 5 وحدة دولية كما يتوفر من ذات الصنف مخزون استراتيجى 85 ألفا و850 أمبول بينما تم ضخ 112 ألفا و645 أمبول تركيز 10 وحدات دولية بسعر 31 جنيها كما يتوفر مخزون استراتيجى من ذات الصنف 255 ألفا 653 أمبول، مضيفة أن المنتج يخضع لأعلى معايير الجودة فى الإنتاج ما آمن.

 

وحذرت منشورات الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة من وجود عبوات مغشوشة من مستحضر سينتوسينون تباع فى السوق السوداء، حيث أن هذا الدواء هرمونى يستخدم فى الحالات الحرجة للحوامل بعد الولادة لحمايتهم من النزيف وهو ما يتطلب عدم التعامل مع أى عبوات مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن عدد السيدات الحوامل الذين يعانون من نزيف الدم بعد الولادة يتعدون المليون حالة سنويًا.

 


الصحة

دواء سينتوسينون

نزيف ما بعد الولادة

التأمين الصحى الشامل

اليوم السابع بلس

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