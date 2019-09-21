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السفير البحرينى يهنئ جمعية الصم بالمملكة على تجربتهم فى تعليم ضعاف السمع

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:54 ص
السفير البحرينى يهنئ جمعية الصم بالمملكة على تجربتهم فى تعليم ضعاف السمع جانب من اللقاء
كتب مصطفى عنبر

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استقبل الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين فى مصر- المندوب  الدائم للمملكة فى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسى العربى، أعضاء جمعية الصم البحرينية بعد مشاركتهم فى المؤتمر العربي للصم بشرم الشيخ.

ووجه الشيخ راشد آل خليفة، التهنئة لجمعية الصم البحرينية على النجاح الباهر في استعراض التجربة الرائدة لمملكة البحرين بوزارة التربية والتعليم في دمج الصم في الصفوف العادية في المدارس الحكومية خلال المؤتمر العربي الأول للصم من الفترة 15 إلى 19 سبتمبر 2019 م في شرم الشيخ، تحت عنوان "من أجل تعليم جيد للأشخاص الصم وضعاف السمع" على ضوء أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا على دعم جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد واهتمامها البالغ في مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة دعما للمسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين التي يقودها بكل حكمة واقتدار العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشاد السفير البحرينى بالإنجاز الذي حققته الجمعية فى هذا المؤتمر العربي الأول للصم الذي أثنى عليه الجميع، وأبدى استعداده التام لدعم الجمعية، ورغبته في احتضان مملكة البحرين لمثل هذه المؤتمرات بما يعود بالنفع والفائدة على جميع الدول العربية المشاركة وعلى الصم الذين يمثلون تلك البلدان، مثمنا عمل ونشاط الجمعية المتميز الذي رفع اسم البحرين عاليا في الخارج.

في نهاية الزيارة، تقدمت رئيس الجمعية للسفير بخالص الشكر والامتنان لمؤازرته وتحفيزه للبحرينين الذي يرعاهم بكل ود في بلدهم الثاني مصر، وقدمت درعا تذكاريا للسفير مثمنة عاليا مواقفه الإيجابية والوطنية الداعمة للصم.

 

 


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