سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 01:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

السفير الإماراتى بالقاهرة: مستعدون لانطلاق انتخابات "الوطنى" غدا

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:31 م
السفير الإماراتى بالقاهرة: مستعدون لانطلاق انتخابات "الوطنى" غدا السفير جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات بالقاهرة
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق غدا،الأحد، انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019 (السلطة التشريعية بالإمارات)، خارج الدولة.

 

وقال السفير جمعة مبارك الجنيبى، سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، إن مرحلة التصويت فى انتخابات المجلس اللوطنى الاتحادى، بالخارج تنطلق غدا الأحد وعلى مدار يومين وتنتهى بعد غد الاثنين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.

 

وأوضح السفير الإماراتى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن مبنى السفارة الإماراتية فى شارع بن سيناء فى محافظة الجيزة، تم تجهيزة بأحدث التقنيات الانتخابية وأصبح على أتم استعداد لاستقبال الناخبين الإماراتيين، مقيمين أو طلاب أو زائرون، لممارسة حقهم الدستورى فى التصويت فى الانتخابات.

 

وأوضح السفير الجنيبى، أن البعثة الدبلوماسية الإماراتية فى مصر وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن لانتخابات بالإمارات، أعدت كشوف المرشحين للانتخابات حتى يتثنى للناخب مراجعة اسماء مرشحيه فى الانتخابات. كما قامت بإعداد نظام إلكترونى على الكومبيوتر لتسهيل عملية الاقتراع على الناخبين.

 

وأكد السفير الإمارات فى مصر، أن انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019، تأتى استكمالا للتمكين الديمقراطى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يترسخ بدعم من القيادة الرشيدة.

 

ونوه السفير جمعة الجنيبى إلى أن تمكين المرأة سستحوذ على جانب كبير من هذه الفانتخابات. حيث يصل تمثيل المرأة فى المجلس القادم لـ 50%.

 

ويناشد السفير الإماراتى بالقاهرة، الناخبون الإماراتيون بضرورة إحضار هوايتهم الإماراتية للتمكن من عملية التصويت.


الامارات

السفير الاماراتى

السفارة اللامارتية

انتخابات

المجلس الوطنى الاتحادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

فيديو.. طلاب المدارس يرددون السلام الجمهورى فى أول يوم دراسى

فيديو.. طلاب المدارس يرددون السلام الجمهورى فى أول يوم دراسى

فيديو معلوماتى.. اعرف حكاية الرجل اللى دخلت معاه الكهرباء لمصر منذ 126 عاما

فيديو معلوماتى.. اعرف حكاية الرجل اللى دخلت معاه الكهرباء لمصر منذ 126 عاما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة