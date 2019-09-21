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الرئيس الإسرائيلى يبدأ غداً مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:28 م
الرئيس الإسرائيلى يبدأ غداً مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة جانتس ونتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين سيبدأ غداً الأحد في مشاورات مع الكتل البرلمانية الفائزة في انتخابات الكنيست التي جرت الثلاثاء الماضى تمهيدا لتحديد من سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة.

وقالت الصحيفة، إن المشاورات ستستمر لمدة يومين ، حيث ستجرى المشاورات مع الحزب الفائز بأعلى الأصوات وهو حزب" أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس والذى حصل على 33 مقعداً مقابل 31 مقعدا لصالح حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

وشهدت الساعات المنصرمة مراوغات سياسية من قبل نتنياهو حيث عرض على جانتس تشكيل حكومة وحدة ،مع جانتس إلا أنه رفض، ووصف العرض بـ "الخدعة الإعلامية"، وجدد تعهده بعدم الدخول في حكومة واحدة مع نتنياهو .

وقال جانتس إنه يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة ليبرالية برئاسته، في إشارة صريحة لرفضه الشراكة مع كتلة اليمين التي تضم الأحزاب الدينية الحريدية والأحزاب القومية الاستيطانية الدينية في معسكر نتنياهو.

وأفرزت نتائج الانتخابات شبه النهائية في إسرائيل وضعا صعبا لكل من نتنياهو وجانتس، لعدم تمكن كتلة اليمين التي يمثلها الأول، وكتلة اليسار-وسط والأحزاب العربية من جهة أخرى من الحصول على 61 مقعداً على الأقل بالكنيست لتشكيل الحكومة.

 

 

 


بنيامين نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

الليكود

بانى جانتس

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