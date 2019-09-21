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الجالية المصرية بأمريكا تواصل الترحيب بالرئيس لليوم الثانى على التوالى.. صور

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:24 م
الجالية المصرية بأمريكا تواصل الترحيب بالرئيس لليوم الثانى على التوالى.. صور جانب من الاحتفالات
بعثة نيوريوك - يوسف أيوب - محمد الجالى - أسماء مصطفى

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يوسف أيوب - محمد الجالي - أسماء مصطفى
 

أكد عشرات المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، حرصهم على الترحيب بالرئيس و الاحتفال بتواجده  لليوم الثانى على التوالي تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تواجده بالولايات المتحدة للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 
ورفع أعضاء الجالية، الأعلام المصرية وصور الرئيس، ولافتات مؤيدة للرئيس، للتأكيد على دعم المصريين فى أمريكا لتحركاته وتأييدهم لرئيس الجمهورية،  ورددت الجالية المصرية الأغانى الوطنية والهتافات المرحبة بالرئيس، مرتدين تيشيرت تحمل صور السيسي.ن
 
 
وكانت طافت حافلة كبيرة شوارع نيوريوك، وحول الفندق الذى يقيم به الرئيس، مرددة هتافات "تحيا مصر"، و"يحيا السيسي"، و"أهلا بالرئيس" و"بنحبك ياسيسي".
 
ورفع أعضاء الجالية، الأعلام المصرية وصور الرئيس، ولافتات مؤيدة للرئيس، للتأكيد على دعم المصريين فى أمريكا لتحركاته وتأييدهم لرئيس الجمهورية، محتشدين لدى وصوله مقر إقامته بنيوريوك، ورددت الجالية المصرية الأغانى الوطنية والهتافات المرحبة بالرئيس، مرتدين تيشيرت تحمل صور السيسي.
 
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