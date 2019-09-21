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التموين: دورة العمل لأداء خدمة المواطن بالمكاتب المتطورة لا تتعدى 30 دقيقة

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:47 ص
التموين: دورة العمل لأداء خدمة المواطن بالمكاتب المتطورة لا تتعدى 30 دقيقة مكاتب التموين بعد تطويرها بالجيزة
كتب مدحت وهبة

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم تجهيز البنية التحتية لمكاتب التموين خلال تطويرها، حتى تكون جاهزة لمشروع التحول الرقمى، لافتا إلى أنه سيكون لدى المواطن تطبيق يستطيع من خلاله الحصول على الخدمات إلكترونيًا، مشيرًا إلى مراكز الخدمة المتطورة التى يتم افتتاحها حاليا مجهزة لذلك.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين اليوم السبت، مشروع تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها لتقديم الخدمات للمواطنين فقط دون البقالين وأصحاب المخابز، حيث سيتلقون الخدمات فى أماكن مخصصة لهم ومن خلال الإدارات التموينية بمختلف المحافظات، وتم افتتاح مكتب الخدمة المتطور بالعمرانية بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمحاسب هشام كامل وزارة التموين بالجيزة.

وأكد وزير النموين أن أداء الخدمة للمواطن لن يستغرق أكثر من 30 دقيقة من خلال هذه المراكز، كما يوجد صالة انتظار مجهزة لجلوس المواطنين بها حتى حصولهم على الخدمة.

وقال المحاسب هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة إنه تم الانتهاء من تطوير 4 مكاتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة بالمرحلة الأولى، ﻭأنه جار أيضا تطوير باقى المكاتب للارتقاء بمستوى الخدمات المواطنين على مستوى محافظة الجيزة.

 


التموين

تطوير مكاتب التموين بالجيزة

مراكز الخدمة بالجيزة

مكتب تموين

مكاتب التموين بالجيزة

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