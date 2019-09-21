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التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:10 ص
التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات افتتاح مشروع تطوير مكاتب التموين بالجيزة
كتب مدحت وهبة

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة سيعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما سيساهم فى تقصير الوقت لأداء الخدمة حيث تم تزويد المكاتب بأجهزة حاسب إلى حديثة وشبكة اتصال لتسجيل طلبات المواطنين إليكترونيًا، ﻭأنه من المقرر الانتهاء من تطوير كافة المكاتب على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات تقريبا، ﻭأنه خلال العام الحالى تم تطوير 200 مكتب وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة، وخلال العام المقبل سيتم تطوير أيضا 400 مكتب فى مختلف المحافظات.

 

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية مشروع تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها لتقديم الخدمات للمواطنين فقط دون البقالين وأصحاب المخابز، حيث سيتلقون الخدمات فى أماكن مخصصة لهم ومن خلال الإدارات التموينية بمختلف المحافظات، وقام الوزير بافتتاح مكتب الخدمة المتطور بالعمرانية بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمحاسب هشام كامل وزارة التموين بالجيزة.

 

كما توجه الوزير منذ قليل برفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى افتتاح مكتب تموين آخر بعد تطويره فى منطقة كفر حكيم بمحافظة الجيزة، ومن المقرر أن يتم افتتاح 4 مكاتب اليوم فى محافظة الجيزة كمرحلة أولى فى تطوير المكاتب بالمكاتب.

 


التموين

تطوير مكاتب التموين

مكاتب تموين على مستوى الجمهورية

اليوم السابع بلس

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