"التعليم" توقع عددا من اتفاقيات التعاون مع مفوضية التعليم بإقليم تيانجين الصينى

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى قطاع التعليم الفنى، عددا من الاتفاقيات المكملة لبروتوكول التعاون مع مفوضية التعليم بإقليم تيانجين الصينى من أجل إنشاء ورشة لوبان - مصر بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وذلك مع كلا من كلية تیانجین للصناعات المھنیة الخفیفة، وكلية تیانجین الفنية للنقل.

وشملت اتفاقيات التعاون الموقعة مجالات تطوير الجدارات الفنية، وتدريب أعضاء ھیئة التدريس، وإعداد الكتب الدراسية، باستخدام أحدث الابتكارات فى مجال التعليم الفنى والتدريب المھنية، كما شملت أيضًا خلق فرص لتبادل المعلمین والطلاب بين البلدين.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى تختص بإهداء معدات متقدمة للتدريب على تكنولوجيا تشغيل المعادن عن طريق الحاسب وتكنولوجيا صيانة وإصلاح السيارات وكذلك إجراء الأبحاث باستخدام معدات داخل ورشة لوبان-مصر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى على الجهود المبذولة حاليًا لتطوير التعليم الفنى والاهتمام بجودة برامجه واعتمادها، وتدريب وتأهيل معلميه ومدربيه وفقًا لأحدث نظم الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن إنشاء ورش "لوبان" فى مصر يساعد على توفير الفنيين من الشباب المصرى القادر على العمل فى الشركات الصينية العاملة فى مصر مما يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة فى مجالات تكنولوجية متقدمة.

وقع الاتفاقيات عن الجانب المصرى كل من الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى وعن الجانب الصينى السيد داى يوى عميد كلية تيانجين للصناعات المهنية الخفيفة والسيد ويو زنجباو عميد كلية تيانجين الفنية للنقل بجمهورية الصين الشعبية بحضور الأستاذ الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى.

وتھدف ورشة لوبان – مصر إلى تقديم نموذج حدیث لإصلاح التعليم الفنى يركز على تنمية ملكات الابتكار عند الطلاب، حيث ستقوم ورشة لوبان - مصر بتبنى طرق تعلم تقوم على تنمية وممارسة الابتكار الھندسى، والتجھیز المسبق للاشتراك فى فعالیات المسابقات الإقليمية والعالمية للمھارات، وعلى الأخص فى مجالات تكنولوجيا تشغيل المعادن بالتحكم الرقمى وتكنولوجيا صيانة السيارات وإصلاحها.