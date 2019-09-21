الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية، صباحا على السواحل الشمالية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وخليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.