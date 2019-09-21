اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم السبت، منها احتفال الجالية المصرية في أمريكا بوصول الرئيس عبد السيسي لنيويورك للمشاركة فى اجتماعات الأمم المتحدة، وإطلاق وكالة ناسا اسم العالم المصرى فاروق الباز على كويكب اكتشفته حديثًا، وضخ وزارة الصحة 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة.. وغيرها من الأخبار المهمة..





الجالية المصرية بأمريكا تواصل الترحيب بالرئيس السيسي لليوم الثانى قبل المشاركة فى اجتماعات الأمم المتحدة

ناسا تطلق اسم العالم المصرى فاروق الباز على كويكب اكتشفته حديثًا

الصحة تضخ 170 ألفا و992 عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

وزارة التموين تعلن ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

وزارة الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

الجبير: إيران استهدفت السعودية بأكثر من 260 صاروخا باليستيا و150 طائرة مسيرة.. المملكة سترد بشكل مناسب

ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

العالم يحتفل بفوز الأهلى على الزمالك والتتويج بكأس السوبر.. والفيفا يهنئ الأهلى.. وصحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى