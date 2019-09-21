إصابة 3 فلسطينين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

كتب- هاشم الفخرانى

أصيب ثلاثة شبان فلسطينين، مساء اليوم السبت، بمواجهات متصاعدة فى بلدة عزون شرقى مدينة قلقيلية، إثر اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وإغلاق محال تجارية.

وقالت مصادر محلية لوكالة "صفا" إن ثلاث شبان أصيبوا بالرصاص الحى أحدهم فى البطن وآخريَن بالقدم، ونقلوا للمستشفى فى قلقيلية لتلقى العلاج.

وأشارت الوكالة إلى وقوع عديد الإصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في حين أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على أول ووسط البلدة على إغلاقها ومغادرة المنطقة.

وتشهد بلدة عزون توترًا مستمرًا، في حين أغلقت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم طريقًا يربط البلدة بكفر ثلث.