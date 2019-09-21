سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 10:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 3 فلسطينين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:18 م
إصابة 3 فلسطينين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية الجيش الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب ثلاثة شبان فلسطينين، مساء اليوم السبت، بمواجهات متصاعدة فى بلدة عزون شرقى مدينة قلقيلية، إثر اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وإغلاق محال تجارية.

وقالت مصادر محلية لوكالة "صفا" إن ثلاث شبان أصيبوا بالرصاص الحى أحدهم فى البطن وآخريَن بالقدم، ونقلوا للمستشفى فى قلقيلية لتلقى العلاج.

وأشارت  الوكالة إلى وقوع عديد الإصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في حين أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على أول ووسط البلدة على إغلاقها ومغادرة المنطقة.

وتشهد بلدة عزون توترًا مستمرًا، في حين أغلقت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم طريقًا يربط البلدة بكفر ثلث.


فلسطين

اسرائيل

تل ابيب

الاحتلال الاسرائيلى

الجيش الإسرائيلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحافة الإسرائيلية اليوم.. الجيش الإسرائيلى يطلق إنذارا خاطئا فى المستوطنات القريبة من القطاع.. نتنياهو سيفوز فى انتخابات الكنيست وسيشكل الحكومة ..الكنيست يسقط قانون نصب الكاميرات بلجان الاقتراع

الخميس، 12 سبتمبر 2019 03:08 م

الجيش الإسرائيلى يطلق إنذارا خاطئا فى المستوطنات القريبة من القطاع

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 07:28 م

الصحافة الإسرائيلية اليوم.. وزارة المالية تقرر تجميد مخصصات الخارجية ووقف احتفاليات السفارات.. نتنياهو يكشف عن مواقع نووية إيرانية جديدة.. والجيش الإسرائيلى يجرى مناورات عسكرية تحاكى حربا شاملة

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 02:30 م

نيران الجنوب اللبنانى مشتعلة وسط مساعى "اليونيفيل" للتهدئة.. حزب الله يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية لدى عبورها الحدود الفلسطينية -اللبنانية.. والجيش الإسرائيلى يعترف بسقوط الطائرة دون إعطاء تفاصيل

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 01:50 م

الجيش الإسرائيلى يجرى مناورات عسكرية تحاكى حرب شاملة

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 01:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة