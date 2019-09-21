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إزالة 402 لافتة مضيئة بدون تراخيص من شوارع وميادين الشرقية

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:10 م
إزالة 402 لافتة مضيئة بدون تراخيص من شوارع وميادين الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

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تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، من إزالة 402 إعلان ولافتات مضيئة بدون تراخيص، ذلك فى إطار تطبيق الاشتراطات والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات فى الشوارع، ومراعاة الجوانب التأمينية والتنظيمية والقانونية لها، مشددًا على التأكد من عدم وجود توصيلات كهربائية مخالفة من أعمدة الإنارة لتلك الإعلانات، حماية للمال العام.

 

وقام مركز فاقوس بإزالة 45 إعلانًا غير مرخص، وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بإزالة 120 إعلانًا غير مرخص، كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بإزالة 175 إعلانًا غير مرخص، مركز ومدينة مشتول السوق بإزالة 2 إعلانًا غير مرخص، وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة 26 إعلانًا غير مرخص، وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بإزالة 24 إعلانًا غير مرخص، وقامت رئاسة مدينة صان الحجر بإزالة 15 إعلانًا غير مرخص.

 

من جانبة شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإجراء حصر شامل للإعلانات واللوحات واللافتات المتواجدة فى الشوارع والميادين العامة بنطاق المحافظة وتحديد المرخص وغير المرخص منها وإزالة المخالف منها ومنتهى الترخيص وتقنين أوضاعها فى أسرع وقت.

 

 


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