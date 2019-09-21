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"أجندة دبى البحرية" تنطلق غدا

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:30 م
"أجندة دبى البحرية" تنطلق غدا أسبوع الإمارات البحرى 2019
وكالات

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تنطلق غدا أعمال "أجندة دبى البحرية" على هامش افتتاح "أسبوع الإمارات البحرى 2019" الحدث البحرى الأول من نوعه على الخارطة الإقليمية والمستمر من 22 حتى 26 سبتمبر وسط مشاركة قادة الصناعة البحرية .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أوضح عامر علي المدير التنفيذى لـ "سلطة مدينة دبى الملاحية"، أنّ "أسبوع الإمارات البحرى 2019" يستقطب اهتماماً دولياً لافتاً استكمالاً للزخم الكبير الذى حققته الدورات السابقة حيث تتفرّد الدورة الحالية بسلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى التى من شأنها تشجيع تبادل أفضل الممارسات الدولية وأنجح التجارب الرائدة وعلى رأسها تجربة دبى فى التحول إلى بوابة بحرية رئيسة للتجارة العالمية فى ظل تسارع وتيرة نمو القطاع اللوجستى 

وتجمع "أجندة دبى البحرية" نخبة القادة البحريين وصناع القرار والخبراء الإقليميين والدوليين والمسؤولين الحكوميين وراسمى السياسات وممثلى كبرى الشركات العالمية العاملة فى المجال البحرى .


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