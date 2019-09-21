آداب بنها تحتفل غدا بالطلاب الجدد والقدامى

كتب فريق المحافظات

تحتفل غدًا الأحد كلية آداب بجامعة بنها باستقبال الطلاب الجدد والقدامى تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها وبمشاركة الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية بهدف تنمية وعى الطلاب الجدد بالأقسام العلمية وأهم المشروعات التي تنفذها الكلية من اجل الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع المحلى.

صرحت بذلك الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية وأضافت أن الاحتفالية تتضمن لقاءات تثقيفية حول أهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية ودور الشباب فى الحفاظ على مقدرات الوطن بالإضافة إلى تنمية وعيهم بالشائعات والأكاذيب التى تبثها أجهزة الإعلام المعادية لمصر.