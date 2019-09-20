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9 اختصاصات للوحدة المركزية للجمعيات الأهلية فى القانون.. تعرف عليها

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:00 ص
9 اختصاصات للوحدة المركزية للجمعيات الأهلية فى القانون.. تعرف عليها الجلسه العامة-ارشيفية
نور على

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نص قانون تنظيم العمل الاهلى الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا فى المادة "76"على قيام الوزارة المختصة بإنشاء وحدة ذات طابع خاص تسمى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي على أن تحل هذه الوحدة محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات وأناطت بالوزير المختص إصدار قراراً بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص.

وحددت المادة "77" اختصاصات الوحدة كما يلى:

 

ـ المساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها.

 

ـ تيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة

 

ـ إتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع

 

ـ تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع

 

ـ الإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطوعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.

 

ـ إعداد الإحصاءات والأبحاث اللازمة عن الأعمال

 

ـ التطوعية وإنشاء قاعدة بيانات بالمتطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذة بجمهورية مصر العربية.

 

ـ صياغة نموذج اتفاق العمل التطوعي بين المتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفقا لمقتضيات الصالح العام.

 

ـ العمل على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام للعمل التطوعي

 

ـ بحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها

 


قانون تنظيم العمل الاهلى

الجمعيات الاهلية

وحدة مركزية للجمعيات الاهلية

اختصصات الوحدة المركزية

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