6 مرشحين يطعنون فى نتائج الانتخابات الرئاسية بتونس

وكالات

أعلن الناطق باسم المحكمة الإدارية التونسية، عماد الغابرى، أن مكتب الطعون الانتخابية فى المحكمة تلقى 6 طعون فى نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وفى تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أشار الغابرى، مساء اليوم الخميس، إلى أن "المرشحين الذين قدموا طعونا هم سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدى (وزير الدفاع) وسليم الرياحى وناجى جلول ويوسف الشاهد (رئيس الوزراء) وحاتم بولبيار.

يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التى جرت فى 15 سبتمبر، أسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروى، فيما من المقرر إجراء جولة الإعادة فى موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يتم النظر في هذه الطعون والبت فيها فى غضون 5 أيام، وفق ما أكده الغابرى.

