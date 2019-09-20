25 محاضرة ناقشها المؤتمر الدولى الثالث لعلاج الأورام بطب المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

استعرض المؤتمر الدولى الثالث لعلاج الأورام بطب المنوفية الذى نظمه قسم علاج الأورام بالتعاون مع رابطة الأطباء العرب لمكافحة الأورام من خلال 5 جلسات 25 محاضرة تناولت الجديد فى علاج أورام الثدى والجهاز الهضمى والجهاز البولى وأورام الرئة والحوض وأورام الدم حاضر فيها أكبر أساتذة علاج وجراحة الأورام والباثولوجى بالجامعات النثرية ومراكز علاج الأورام وأوضح الدكتور محمد أبو الفتوح رئيس قسم الأورام ورئيس المؤتمر عقد 3 ورش خلال المؤتمر عمل تناولت دور التغذيه العلاجيه وتقنية العلاج الإشعاعى لأورام الثدى والإحصاء الطبى مشيرا إلى أن الورشة.

دربت "شباب الأطباء للتدريب" على التخطيط وعلاج أورام الثدى بالاشعاع وتتميز ورشة العمل بالتدريب العملى أكثر من المحاضرات النظرية، مما يزيد من الخبرة والمعرفة شباب الأطباء بما ينعكس على المرض ايجابيا.

وأوضحت الدكتورة ايناس الخولى أستاذ علاج الأورام أن المؤتمر ناقش من خلال جلسة علاج أورام الجهاز الهضمى الجديد فى علاج أورام المعدة وأورام القولون والجديد فى جراحة الأورام وباثولوجى أورام الجهاز الهضمى إلى جانب مناقشة تقييم الاستجابة للعلاج الموجه.

كما أشارت الدكتورة إيمان عبد الرازق والدكتورة سوزى جوهر أن ورشة عمل على التغذية العلاجية لمرضى سرطان الجهاز الهضمى عرضت حالة كمثال تعليمى للتدريب مصاية بسرطان المعدة فى جميع مراحل علاج الحالة ودورة التغذية العلاجية فى كل مرحلة قبل وأثناء وبعد الجراحة وأثناء تلقى الحالة للعلاج للعلاج الكيميائى وبعد حدوث تغير الحالة وثانويات بالكبد بعد حوالى عامين من انتهاء العلاج وتم تدريب 30 طبيب على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات والنصائح الواجب اعطائها للمريض وكذالك المكملات الغذائية.

واستعرض الدكتور محمود الشناوى فى محاضرتة الجديد فى علاج اورام المبيض ودور مثبطات (parp ) فى علاج مرض سرطان المبيض المتقدم والذين يحملون التحور الجنينى وأثبتت الأبحاث وجود تأثير المثبطات فى مرضى سرطان المبيض المتقدم حيث ساعدت على إطالة الفترة الحالية من التقدم المرضى فى مرضى مبيض السرطان الذين يحملون تحور جنينى فى جينات.

وتحدث الدكتور سالم عيد استاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للاورم عن اورام البروستاتا خاصة الأنواع العنيفة منها وكيفية تشخيصها والتعامل معها فى ظل وجود العقارات الحديثة التى تعالج هذا المرض وتطرق إلى طرق التشخيص الجينى الحديثة وكيفية تطبيق هذة المعرفة فى العيادة أثناء التعامل مع المرضى.

عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية برئاسة الدكتور محمد أبو الفتوح رئيس القسم ومن تنظيم شركة ليدرز لتنظيم المؤتمرات والمعارض.