يونيسيف بالسودان تُدرب متطوعين على مواجهة آثار السيول

الخرطوم /أ ش أ/

نظم قسم الاتصالات من أجل التنمية فى منظمة "يونيسيف" بالسودان، بالشراكة مع وحدة تعزيز الصحة فى وزارة الصحة الاتحاية، تدريبًا لـ 200 متطوع يعملون لمواجهة أزمات الفيضانات فى ولاية الخرطوم.

وذكر بيان لـ"يونيسيف" بالسودان، أن المتطوعين يعملون ضمن جزء من المبادرات المجتمعية، التى تقوم بها منظمات عدة، ومجموعات المقاومة المجتمعية، وشبكة متطوعى تعزيز الصحة، ومنتدى الشباب لدعم الأشخاص المتضررين من الأمطار الغزيرة، والفيضانات فى ولاية الخرطوم.

وركز التدريب على تعزيز معرفتهم بشأن الأمراض التى تحملها المياه وطرق الوقاية منها، ومهارات الاتصال بين الأشخاص، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى التعبئة الاجتماعية، لمواجهة آثىر الفيضانات.