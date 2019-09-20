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وكالة إيطالية تشيد بنهضة "الغاز المصرى".. وتؤكد: صناعة تواصل تطورها

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:56 م
وكالة إيطالية تشيد بنهضة "الغاز المصرى".. وتؤكد: صناعة تواصل تطورها حقل ظهر ـ أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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أشادت وكالة آكى الإيطالية، بتطورات صناعة الغاز الطبيعى فى مصر، وذلك بعدما ارتفع نمو إنتاج الغاز إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً فى سبتمبر الجارى.

وقالت الوكالة فى تقرير لها الجمعة عن نمو إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر إلى هذه الدرجة، يعكس التحولات الإيجابية والمستمرة، ويؤكد أن صناعة الغاز تواصل تطورها بشكل ملحوظ خلال العاملين الماضيين.

وأشارت الوكالة، إلى أن وزارة البترول أعلنت أن إنتاج حقل ظهر الذى تديره شركة إينى الإيطالية فى البحر المتوسط قفز إلى 7.2 مليار قدم مكعب فى اليوم.

وسيبدأ البئر الثالث عشر تشغيله فى أكتوبر، بينما سيبدأ العمل فى البئر الرابع عشر قبل نهاية 2019، ليصل إنتاج ظهر إلى 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا، وذلك وفقًا للبيان الصحفى الصادر عن وزارة البترول.

وأضافت الوزارة، أنها تركز على تنفيذ توجه الدولة الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من توافر الغاز الطبيعى واستغلاله اقتصادياً بالشكل الأمثل فى تنمية صناعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية المختلفة التى تشكل ركيزة أساسية فى زيادة الناتج القومى وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية غيرمسبوقة للمساهمة فى تحقيق تطلعات المواطنين ورفع مستوى المعيشة مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة الحالية هى العمل على زيادة مساهمة الطاقات البديلة والمتجددة فى مزيج الطاقة والتى تمثل أحد العوامل الداعمة فى هذا المجال.


الغاز الطبيعى

حقل ظهر

انتاج مصر من الغاز

البترول

انتاج حقل ظهر

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