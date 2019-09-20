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مصادرة 5.30 طن دقيق ومقررات تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:50 م
مصادرة 5.30 طن دقيق ومقررات تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية دقيق - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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صادرت مديرية التموين بالشرقية، 5.30 طن دقيق ومقررات تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، وحررت 1208 مخالفات للمخابز، ذلك خلال أسبوعين .

 

 وذكر بيان، أن الإدارات التموينية المختلفة، شنت حملات مفاجئة على الأسواق، خلال النصف الأول من سبتمبر، أسفرت عن تحرير 1579 محضراً متنوعاً منها تحرير 1208 محاضر للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير 371 محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمى ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص .

 

وأشارت فايزة عبد الرحمن وكيل أول وزارة التموين بالشرقية إلى أن تلك الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 4 طن دقيق بلدى مدعم 82% و2 طن ملح وطن سكر تموينى و200 كرتونة زيت طعام و 160 كرتونه كيك و110 شيكارة بودرة كريمة وشيكولاتة و24 طبق بانيه و35 كيلو دواجن و69 كيلو لحوم.

 

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الحملات أسفرت عن ضبط سلع غير غذائية منها 55 شيكارة منظفات وسماد يوريا و10 جراكن مبيدات زراعية.

 

 


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