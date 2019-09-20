مشجعو الأهلى بالقليوبية يحتفلون بفوز الفريق بكأس السوبر المصرى

القليوبية إبراهيم سالم

احتفل مشجعو النادى الأهلى بالقليوبية، بفوز فريق الكرة بالقلعة الحمراء، فى مباراة السوبر المصرى بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وإحراز كأس السوبر المصري، بنتيجة 3 - 2 للفريق الأحمر.

وأحرز حسين الشحات جناح الأهلى، الهدف الثانى لفريقه أمام الزمالك، فى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول فى المباراة المُقامة حالياً، على استاد برج العرب، وسط حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

ودخل الأهلى بقيادة السويسرى فايلر المباراة بتشكيل مكون من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، على معلول وياسر إبراهيم ومحمود متولى وأحمد فتحى فى خط الدفاع، عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحى وحسين الشحات فى خط الوسط، أجايى فى خط الهجوم".

بينما دخل الزمالك اللقاء بقيادة الصربى ميتشو بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما فى خط الوسط، أشرف بن شرقى فى خط الهجوم".

ودفع الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بمحمود الونش بدلا من المصاب عبد الغنى وكذلك دفع السويسرى رينيه فايلر بمحمد هانى بدلا من المصاب محمود متولى وتقدم الأهلى ب 3 أهداف مقابل هدفين لنادى الزمالك.