غلق 4 منشآت صناعة أغذية بسمنود وطنطا لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية

الغربية – محمد طارق

قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، غلق 4 منشآت صناعة أغذية لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرا داهما على صحة وسلامة المواطنين، حيث تقرر غلق (3 منشآت بمركز سمنود ومنشأة بمركز طنطا).

جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية الشئون الصحية المتضمنة عرض تقرير مرور إدارة مراقبة الأغذية على مؤسسات صناعة الأغذية والمشروبات.

وفى السياق ذاته، وجه محافظ الغربية بالاستمرار فى حملات المرور المفاجئ على جميع المنشآت التى تعمل فى تصنيع وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية، مكلفاً رؤساء المدن والأحياء بتفعيل قرارات الغلق الصادرة لجميع المنشأت التى ثبت مخالفتها للإشتراطات الصحية أو إدارتها بدون ترخيص.