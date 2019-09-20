غدا.. براعم تنمية المواهب فى أولى حفلات الموسم الجديد بأوبرا الإسكندرية

ويتضمن برنامج الحفل تابلوهات فنية واستعراضية لاشهر رقصات الباليه والرقص المعاصر وفصل البيانو تدريب أميرة رفعت والذى يقدم خلاله الطلاب مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى الكلاسكية بالإضافة إلى بعض الحان كل من موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب ومؤلفات الموسيقار الكبير عمر خيرت.

يذكر أن مركز تنمية المواهب بالاسكندرية قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 بهدف تنمية المواهب الفنية لبراعم الثغر والحفاظ عليها ويضم مجموعة متميزة من الاكاديميين للتدريس بفصول فنية متعددة مثل الباليه والكورال والعود والجيتار والموشحات والكمان والبيانو وفصل لذوى القدرات الخاصة.